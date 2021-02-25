【大行點睇】市場對今年盈利過分樂觀　里昂下調國泰目標價

里昂發表報告，指國泰航空 （00293） 預計去年全年虧損196億元，單是下半年就虧損98億元。該行又指，由於香港延長隔離措施，今年國泰的開局偏弱，市場對國泰今年盈利或過分樂觀。即使香港已開始接種疫苗，尚未有重啟國際航綫的初步行動，今年國泰1月載客量13.3%更創新底，2月仍未見改善。

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里昂因此擴大國泰今年虧損預測，由原來預計虧損30億元，增加至154億元，同時原先預計明年將賺33億元，現時改為預計錄得虧損16億元。因此下調國泰評級，由「買入」降至「跑贏大市」，目標價由8.4元降至8.3元。

今日國泰航空股價跌0.4%至7.38元。

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