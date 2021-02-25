  • 22°C
香港時間 : 2021225日 (四) 16:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】市場對今年盈利過分樂觀　里昂下調國泰目標價

股樓投資 16:14 2021/02/25

分享：

里昂發表報告，指國泰航空 （00293） 預計去年全年虧損196億元，單是下半年就虧損98億元。該行又指，由於香港延長隔離措施，今年國泰的開局偏弱，市場對國泰今年盈利或過分樂觀。即使香港已開始接種疫苗，尚未有重啟國際航綫的初步行動，今年國泰1月載客量13.3%更創新底，2月仍未見改善。

大行點睇港交所：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 

里昂因此擴大國泰今年虧損預測，由原來預計虧損30億元，增加至154億元，同時原先預計明年將賺33億元，現時改為預計錄得虧損16億元。因此下調國泰評級，由「買入」降至「跑贏大市」，目標價由8.4元降至8.3元。

今日國泰航空股價跌0.4%至7.38元。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝克迪, CFA

上一篇文章

【大行點睇】大和料港股成交規模持續增長 升港交所目標價35%至602元

下一篇文章

【大行報告】滙豐指內房股3月業績期股價將現「V型」反彈　推薦3大內房股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住