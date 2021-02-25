【業績】光大水務去年多賺23%派息增至6.07仙　午後股價大漲逾8%

光大水務 （01857） 公布業績，去年純利按年升23%至10.2億元，收入按年增長2%至56.6億元。派末期息每股6.07仙，較去年同期增加62%，總計光大水務全年派息美股9.81仙，按年增加31%。

光大水務股價造好，午後拉升8.5%，報價1.41元，成交額948萬元。

期內，光大水務毛利按年增加16%，報22億元；毛利率為39%，比前年同期多5個百分點。

光大水務表示，去年穩步拓展水處理業務，累計取得9個新水務項目，新項目投資總額11.9億元人民幣；並承接1個委託運營項目及1個工程總包（EPC）項目，新增設計規模（含委託運營項目、不含 EPC 項目）為日處理污水29萬立方米、日供中水3萬立方米。鞏固於長江經濟帶、環渤海經濟圈等區域的市場地位

光大水務共持有138個水務項目，累計項目投資金額約247億元人民幣，承接3個EPC項目及2個委託運營項目，涉及日水處理總規模逾每日650萬立方米（含委託運營項目處理規模）。

工程建設方面，集團共有15個項目新開工建設，8個項目建成投運。截止去年底止，共有9個籌建項目，設計日水處理規模31.2萬立方米。

另外，期內光大水務共有3個污水處理廠獲批上調水價，幅度介於9%至26%；獲得各類資金補貼合共約1.3億元人民幣。