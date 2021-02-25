【大行報告】高盛看好呢隻發動機龍頭股 估值低 盈利前景吸引　調升目標價55％ 潛在升幅35％

高盛發表報告，看好濰柴動力（02338）的市場龍頭地位，估值及盈利增長前景均具吸引力，故把其目標價上調55%至32.5元，維持「買入」評級。

濰柴周四（25日）收報23.95元，升2.8%，成交額2.7億元，距目標價潛在升幅達35%。

報告表示，撇除濰柴手上持有的凱傲集團股權，濰柴估值相當於去年市盈率17倍，股價對自由現金流（FCF）比率為10倍，屬於市場上最吸引的內地龍頭股之一。

同時，濰柴在內地擴大技術上的領先，市佔率由2016年27%升至去年34%，預期2025年可升至44%。高盛亦上調濰柴2020至23年盈利預測最多15%，以反映內地新排放標準推出後，集團市佔率可望進一步提升。

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記者：李兆明