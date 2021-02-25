【航空告急】「股壇猛人」蔡朝暉入股亞洲航空AirAsia成主要股東

「股壇猛人」、雲峰基金聯合創辦人蔡朝暉成為亞洲航空（AirAsia）主要股東。亞航宣布，蔡朝暉在首批私下配售計劃中，收購了亞航1.671億股，將持股權增加到3.325億股，相當於8.96%的股份。

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蔡朝暉表示，相信航空業歷史上最糟糕的時期已經過去了。隨著疫苗在各個地區和全球的推廣，相信亞航的未來將非常光明。

▲ 蔡此前曾擔任泰加保險（06161）執行董事及眾安在線（06060）董事。

亞航集團執行總裁，Datuk Kamarudin Meranun指，對蔡博士能成為亞航集團的戰略股東，深感榮幸，相信他將為集團帶來不俗的成績和更好的聲譽。作為雲峰資本的一員，讓他具備了將更多商業機會帶入中國的優勢，這也將進一步促進與發展中國與東盟之間協同合作的機會。

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蔡朝暉是聯合金融集團（Head and Shoulders Financial Group）的主席，同時擔任國際娛樂 （01009） 的主席及執行董事。

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編輯：吳敏芳