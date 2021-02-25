【香港出口】港1月出口貨值錄升幅　按年增44%勝市場預期

政府統計處今日（25日）發表的對外商品貿易統計數字顯示， 1月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升44.0%和37.7%。出口表現勝市場預期的上升30.5％。

【香港出口】港府將公布1月出口貨值 市場預期按年升30.5%

繼去年12月份錄得11.7%的按年升幅後，今年1月份商品整體出口貨值為3,880億元，較去年同月上升44.0%。同時，繼去年12月份錄得14.1%的按年升幅後，今年1月份商品進口貨值為4,132億元，較去年同月上升37.7%。今年1月份錄得有形貿易逆差252億元，相等於商品進口貨值的6.1%。



今年1月份與去零年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值上升49.5%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是台灣升73.2%、越南升60.5%、中國內地升58.8%、韓國升25.8%。另一方面，輸往印度的整體出口貨值則跌7.0%。除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是美國升18.7%。



按產品類別比較，１月大部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」升52.2%、「通訊、錄音及音響設備和儀器」升41.8%、「辦公室機器和自動資料處理儀器」升44.1%、「非鐵金屬」升336.7%。然而，「衣物及衣物配件」的整體出口貨值則跌2.7%。



1、2月貿易數字合併 將能更清楚反映實況

政府發言人表示，數據顯示自去年後期開始轉強的增長勢頭在一月持續，但由於今年和去年農曆新年的時間有差異（今年在二月中而去年則在一月底），對數據也造成一些扭曲。因此，待取得二月份的貿易數字後與一月份的數字合併分析，將能更清楚反映實際情況。

展望未來，內地經濟預期會強勁增長；如果先進市場的疫情逐步回穩，其進口需求應進一步恢復。這些發展短期內會有利於香港的貨物出口。然而，中美關係的演進，以及地緣政治局勢緊張繼續值得關注。

責任編輯：蘇穎琪