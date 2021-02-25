【港元定期存款】發鈔行牛年首加港元定存息 6個月期加至0.27厘

▲ 金牛年終有大行逆市加港元存息，渣打上調3個月及半年存息。

在牛年一片減息聲中，終有發鈔行掉頭加息，渣打今天（2月25日）調升中短期港元定期存款息，把3個月及半年港元定存息齊微升0.02厘，分別報0.22厘、以及6個月港元定存息的0.27厘，新息率在大行中並非最高，但相比自去年底的降息浪，發鈔行今年帶頭加息，或令中小行跟加迎戰。

專家亦指，市場擔心再通脹的灰犀牛，美股或由高位急跌一成，避險資金暫把注碼泊在幾近零風險的港元定存。

比併分行較多的大行港元定存息率，目前3個月年息以中銀香港（02388）及滙豐（HSBC）的0.25厘最高，勝過渣打同期的0.22厘及恒生（00011）的0.2厘。至於半年期港元定存方面，中銀與滙豐同以0.3厘居首，撼贏渣打的0.27厘及恒生的0.25厘。

大行的港元定存息率比較，可按下圖了解

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此外，月結倒數，一個月拆息今天不升反跌。另方面，渣打有份的虛擬銀行Mox卻減活期息。

那邊廂，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧回應本報查詢指，就聯儲局主席鮑威爾連續兩天派定心丸放鴿後，該行保持今年美滙指數高低位預測介乎86至92.6，年底目標為低位86。

黄栢寧補充，維持對聯儲局今年第四季開始縮減買債規模的預期，指若美國實質利率上升，美元有機會轉強。他並預期，美國10年期債息於下半年約為1.5厘，最高或升至兩厘，業界視為股市響警號。

美元定存息率會否更吸引？【下一頁】

黃栢寧又說，主要指標顯示，美國通脹恐慌正在加劇，即使聯儲局將視之為短暫的，但投資者仍會擔心，故認為美股現時的上升空間有限，有機會回調10%。

恒生首席市場策略員溫灼培表示，通脹風險不容忽視，既因明天拜登的1.9萬億美元紓困大計有望過關，且料新班子為谷民望，力爭把最低時薪倍增等，大灑金錢唯恐剌激通脹。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪