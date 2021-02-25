【大行點睇】銀娛業績勝預期　大行對前景意見不一？

銀河娛樂 （00027） 公布第四季業績，調整後EBITDA達到10億元，較市場預期9.15億元高，雖然按年跌75%，但按季升2.1倍，全年調整後EBITDA虧損10.2億元。另外，銀娛公布去年全年盈轉虧，蝕39.7億元，2019年賺130.4億元。

花旗發表報告指，銀娛業績好於預期，主要由於銀河娛樂場及星際娛樂場的中場賭台收入好於預期，該行指銀娛資產負債表仍然強勁，2020年底現金及流動投資達到460億元，淨現金368億元，因此維持「買入」評級，目標價72元。

瑞信認為雖然公司業績勝預期，不過對行業看法仍然審慎，指雖然開放邊境及疫苗廣泛接種有助刺激賭博收入，但資金流及監管都影響賭博收入反彈，因此維持公司目標價54元不變，評級仍為「中性」。

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