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【銀娛業績】呂志和﹕中央對賭業看得好緊　集中合家歡路線

股市 17:56 2021/02/25

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銀娛主席呂志和指，他對澳門博彩業前景仍感到相當樂觀。

銀河娛樂 （00027） 今日（25日）公佈全年業績，受新冠疫情影響，去年澳門旅客人數大跌，銀娛去年全年經調整EBITDA虧損10億元，而2019年賺165億元。主席呂志和表示，隨著新冠疫情逐漸受控，澳門旅客人數增加，反映博彩業已復甦。他表示，對澳門博彩業前景感到相當樂觀，未來集團擬發展更多娛樂業務吸引家庭客。

銀娛去年第4季轉虧為盈，詳情可看﹕【下一頁】

旗下酒店入住率已達5

呂志和表示，隨著新冠疫情受控，新冠疫苗廣泛接種，加上內地自由行恢復來到澳門，旅客人數上升，第四季已反映澳門博彩業有復甦的跡象。集團財務總監戴力弘則表示，在新春期間，集團旗下酒店入住率已達5成，零售生意成績不俗。

澳門現有賭牌於明年屆滿，料下半年啟動諮詢，呂志和稱，續牌事宜有不確定性，尤其中央過往對賭業發展持謹慎態度，監管範圍一直收得較緊，希望將澳門博彩業聚焦在娛樂。

他強調銀娛在路氹第三、四期發展採取「合家歡」路線，以內地中產家庭為目標潛在客戶，並將旗下項目定位為適合家庭聚會的地方，因此，他認為博彩業行業前景仍可放大。呂志和續指，期待下半年澳門展開的博彩牌照公眾諮詢。

集團早前表示，擬投入國際發展，例如聚焦日本市場。被問到新冠疫情曾否促使集團調整當地發展規模，副主席呂耀東指，日本為有潛力的市場，儘管疫情令有關計劃作出調整，但集團未曾打算放棄市場，現時仍跟日本傾談，希望能全力協助日本發展旅遊。

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編輯﹕賴奕羚

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