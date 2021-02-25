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【大行報告】瑞銀調高恒指目標價7%至30600點　內地居民對股票需求較預期中強

股市 15:45 2021/02/25

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【大行報告】瑞銀調高恒指目標價7%至30600點　內地居民對股票需求較預期中強

中港股市今年累升不少，瑞銀上調MCSI中國指數、滬深300指數和恒生指數基準情景目標價，其中恒指年底目標由原本28500點，上調7.4%至30600點。MSCI中國指數由114點，上調至126點，滬深300指數從5450點上調至6100點。

瑞銀投資研究部中國策略主管劉鳴鏑指，除歐洲外，全球大多數股市指數目前估值都比2010年以來的中值（未來12個月市盈率中值）高2個標準差，因此將滬深300指數、MSCI中國指數和恒生指數的2021年底目標市盈率分別設定在比其相應歷史市盈率中值高2個、2個和1.5個標準差的水準。

張憶東指亂炒垃圾股要付代價，推3大核心資產【下一頁】

劉鳴鏑又稱，內地居民的股票需求比瑞銀之前偏多展望更強，內地公募基金集資額創紀錄水準，這抵消了估值比率受到的不利影響。與2007年和2015年的中國股市牛市相比，目前各板塊的民營企業數量更多，其中很多都在逐漸贏得全球估值。

相關文章：【股票印花稅】港府擬增股票印花稅、北水創紀錄走資200億元　港交所有信心北水長來（第二版）

相關文章：【大行報告】大和：港交所日均成交2000億至3000億元成新常態　調升目標價35%

 

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編輯：陳韻妍

 

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