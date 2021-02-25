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【網民熱話】為氹女友開心 同事用盡積借錢買樓嘆冇晒生活 網民直斥公屋仔冇大志

環球政經 16:36 2021/02/25

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不少新婚人士都會選擇買樓，希望能與對方共築愛巢。近日在討論區就有網民發帖，以「同事買左樓但係話冇晒生活？」為題，指男同事為氹另一半開心，用盡積蓄借錢買入屯門一個新樓盤，大嘆往後的日子就只有為供樓而工作。

【樓市故事】上車客蜂擁入市 「90後」後生仔儲夠首期即上車 530萬購豫豐花園2房作新婚愛巢 【下一頁

樓主同事本來與家人同住公屋，收入穩定，沒甚麼經濟壓力，每月都可儲一筆錢。但當他認識了現任女友後，「他的人生就來了個大轉變。。。」剛開始時，女方小鳥依人，甚麼都就「無所謂」，深得同事歡心。後來都大概認定了要與對方共渡一生。後來女方都表示要預備結婚，但就要求男同事先買大鑽戒來訂婚，當時男同事覺得沒甚麼問題，「給一個誠意與承諾都是恰當。」

不久後，女方就繼而提出要買樓，男同事雖然本來只打算婚後繼續住公屋，但亦不敢反對，只好聽從女友的話，希望女方開心。 之後因女方鍾情新樓盤，男同事最後用盡積蓄再加上問母親借錢，買入位於屯門的OMA OMA。 當同事們在恭喜成為業主時，男同事向他們苦笑，「往後的日子就只有為供樓而工作，吃個午餐都要『度住度住』」，樓主最後亦提到男同事到現在也不敢向女友訴出心聲。

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網友大嘆70後屬幸運一群 90年代上車只需1、2年人工 ：生不逢時 【下一頁

帖文一出，不少網民就指責男同事沒有大志，有這個女朋友是「執到」，「有這個女朋友真是『執到』，遲些你同事一定十分感謝女朋友，買磚頭是保值，有能力買樓，當然向上流，所以難怪社會上人人歧視公屋仔，樓主同事的想法真是很常見，這個價值觀還在公屋户代代相傳。」、「買樓是投資，當然要付出，他要多謝女方幫他成長」、「這個女孩好有大志，有目標，知自己想怎樣，反而男方就沒甚麼大志，住慣公屋無經濟壓力無負擔，突然要供樓他應該很不習慣。」

【延伸閱讀】財政預算案逐項睇：

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責任編輯：黃苑筠

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