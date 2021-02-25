【Google新功能】Google宣布推出多項Android新功能　新增密碼檢查工具

▲ Google近日為旗下功能進行更新，包括密碼檢查工具、Google Maps黑暗模式、排程訊息、Google助理、Android Auto等6項新功能。

Google近日為旗下功能進行更新，包括密碼檢查工具、Google Maps黑暗模式、排程訊息、Google助理、Android Auto等6項新功能，讓用戶在使用手機上更加安全、方便。

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1. 密碼檢查工具

相信有使用過電腦版Chrome瀏覽器的用戶，都曾接觸Google的密碼檢查工具Password Checkup功能。日前，這個功能由即日起正式加入Android 9或以上系統裝置，並提供自動填充功能，方便用家儲存不同帳號密碼。用戶在使用Autofill with Google功能時，Google會檢查用戶的密碼是否曾經外洩，如有危險，就會提醒用戶更改密碼。

▲ 用戶在使用Autofill with Google功能時，Google會檢查用戶的密碼是否曾經外洩，如有危險，就會提醒用戶更改密碼。

2. 排程訊息發送

Android 7或以上的用戶在使用訊息功能時，能夠自訂發送時間，讓用戶選擇何時傳送訊息，方便用戶提前撰寫郵件，並安排在合適的時間發送。用戶只需在發送郵件前，長按發送按鈕，就可以選擇發送時間和日期。

3. TalkBack語音及手勢操作

Android內建的螢幕閱讀器TalkBack新加入語音及手勢操作功能，讓失明人士或是有觀看屏幕困難的用戶，可以更輕易操作手機及查看屏幕內容，透過聆聽內容獲得完整的手機使用體驗。

4. Google Assistant 語音功能

Google 將進一步開放權限，讓手機在屏幕鎖定時仍可透過Google Assistant使用更多功能，用戶可以遠距使用語音撥打電話、發送短訊、設置鬧鐘、播放音樂等指令。

5. Google Maps 黑暗模式

在新版本中，Google Maps將陸續加入黑暗模式，可以讓眼睛更舒適並節省電源。用戶只需在設定中選擇主題，即可切換黑暗模式，並在導航、探索及使用地圖時降低亮度。

6. Android Auto 互動功能

Android 6或以上的用戶可允許自訂桌布，及透過語音啟動互動遊戲。啟動屏幕上亦新增快捷鍵，除了可以迅速撥打電話，還能隨時查看通訊錄、天氣、溫度等資訊，而大屏幕的裝置甚至支援分割畫面，讓用戶可以同時使用Google Maps及媒體播放器。

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責任編輯：施雯雯