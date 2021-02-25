【北水基金】北水基金經理無憂「黑色星期三」 仍看好港股中線表現

▲ 北水基金緊貼港股市况，普遍料短期回調無礙中期看好。

內地緊盯港股大跌市，今天（2月25日）網上媒體更以「黑色星期三」，來形容恒指昨日急挫千點，但有媒體走訪包括滙豐（HSBC）旗下內地基金公司、滙豐晉信等多位中外資專家，普遍的結論是「港股短期回調、卻無礙中期看好」，相信主要仍受惠4大因素，包括：1、盈利改善；2、疫後全球經濟復甦；3、美國保持超低息，令流動性充裕；4、不少公募基金已提高配置港股倉位等，遂料北水續南下伺機執平貨。

北水基金吸資勁，可投資港股成最大賣點【下一頁】

滙豐晉信海外投資部總監程彧指，待外圍的通脹預期等不確定因素明朗化後，料港股今年內可重拾升勢，個股的基本面無大變。

不過，另有其他不願透露機構名稱的基金公司，指昨天港股雖受加印花稅影響，擔心牛市是否仍在，甚至有謂拖累A股跌等，可是，暫未見北水基金有明顯贖回。基金已預留流動性，隨時應付基民套現贖回，畢竟A股近期亦回調，核心癥結是市場憂通脹重燃，累美債息抽升，且料兩會後內地或收水，令3月後頭寸漸偏緊。

此外，今天再有標榜布局A+H新產品出台、銀華心享一年持有混合基金，操盤手指，跌市令估值下降，乃入市買績優股的好時機。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪