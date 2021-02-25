  • 22°C
香港時間 : 2021225日 (四) 16:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】大和料港股成交規模持續增長 升港交所目標價35%至602元

股樓投資 16:29 2021/02/25

分享：

大和發表研究報告指，去年港交所（00388）的淨利潤按年增長23%至115億元，符合預期，證明其發展策略已進入收成階段。料未來數年的盈利增長及前景將會向好。因此上調目標價35%至602元，予「買入」評級。港交所現跌1.8%，報500元，成交110億元。

【港股追蹤】百威亞太去年盈利大跌逾4成 績後股價急挫近5%  詳情請看[下一頁]

大和認為，港股市場對新經濟股而言日漸重要，南下資金亦持續上升，去年內港交所平均每日成交金額（ADT）按年增長49%至1,295億元，北向及南向ADT亦分別按年增長119%和126%，債券通日均成交量增長85%，昨日（24日）成交額更創下3530億元的新高。現時的ADT反映出香港的成交規模已由過往的700億至1000億元成交額大躍進。若2000億至3000億元的日均成交持續，將帶動香港晉升為一線國際股票市場，並成為真正的中國離岸資本市場。

[異動股] 領展33億元收購 上海七寶萬科廣場50%權益 半日造好升近3%  詳情請看[下一頁]

大和稱，只要港股市場仍有優質企業，整個市場基建及產品生態吸引，相信環球資金及北水會繼續流入。因此調高2021及2022年日均成交額預測，分別至2300億元及2600億元，並因此上調港交所每股盈利35%。

大行目標價一覽

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 趙家盈

上一篇文章

【網民熱話】為氹女友開心 同事用盡積借錢買樓嘆冇晒生活 網民直斥公屋仔冇大志

下一篇文章

【大行點睇】市場對今年盈利過分樂觀　里昂下調國泰目標價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住