【大行點睇】大和料港股成交規模持續增長 升港交所目標價35%至602元

大和發表研究報告指，去年港交所（00388）的淨利潤按年增長23%至115億元，符合預期，證明其發展策略已進入收成階段。料未來數年的盈利增長及前景將會向好。因此上調目標價35%至602元，予「買入」評級。港交所現跌1.8%，報500元，成交110億元。

【港股追蹤】百威亞太去年盈利大跌逾4成 績後股價急挫近5% 詳情請看[下一頁]

大和認為，港股市場對新經濟股而言日漸重要，南下資金亦持續上升，去年內港交所平均每日成交金額（ADT）按年增長49%至1,295億元，北向及南向ADT亦分別按年增長119%和126%，債券通日均成交量增長85%，昨日（24日）成交額更創下3530億元的新高。現時的ADT反映出香港的成交規模已由過往的700億至1000億元成交額大躍進。若2000億至3000億元的日均成交持續，將帶動香港晉升為一線國際股票市場，並成為真正的中國離岸資本市場。

[異動股] 領展33億元收購 上海七寶萬科廣場50%權益 半日造好升近3% 詳情請看[下一頁]

大和稱，只要港股市場仍有優質企業，整個市場基建及產品生態吸引，相信環球資金及北水會繼續流入。因此調高2021及2022年日均成交額預測，分別至2300億元及2600億元，並因此上調港交所每股盈利35%。

大行目標價一覽

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機