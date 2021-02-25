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【新股IPO】微醫擬最快下月遞表申請上市 估值564億元

股樓投資 15:40 2021/02/25

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騰訊（00700）有份投資的網上醫療平台微醫終於再傳將最快於下月遞交來港上市申請，雖然公司對於上市一事拒絕評論，但事實上微醫要來上市已傳足幾年，近期多隻醫藥股紛紛來港上市，微醫能乘著這股熱潮也實屬好事。另有消息指，微醫在最近一輪融資的估值達到68億美元。

賽生醫藥擬上限18.8元定價，見【下一頁】

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據悉，微醫在去年底的首次公開招股前融資中籌得約4億美元。為了準備上市，公司將業務分拆成兩部分，並計劃將健康護理服務，包括綫上及實地諮詢業務上市，而涉及敏感個人醫療記錄的數據業務則會保持私營，以符合法規要求。

 

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記者：張以正

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