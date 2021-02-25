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英財相繼續大灑金錢 預算案料派糖減稅谷經濟

環球社會熱點 15:57 2021/02/25

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英國財相辛偉誠（Rishi Sunak）將於下周三（3月3日）公布新一份財政預算案，據多間外媒報導，辛偉誠將會「派糖」並推出多項刺激經濟措施，包括大派消費劵、寬減食肆及酒吧的酒稅，協助英國經濟在解除封城措施後加快反彈。

英國官員：夏天或不再強制戴口罩 【下一頁】

辛偉誠將於下周三公布新一份財政預算案，預料採取一系統措施幫助陷入困境的行業及鼓勵國民外出消費。據《每日郵報》 指，財政部官員正研究更多措施刺激英國經濟復甦，包括提供消費劵鼓勵國民外出購物、降低食肆及酒吧的酒稅、以及逐步把減稅措施推展至超級市場出售的酒精飲品。

此外，辛偉誠亦會考慮重推名為「Eat Out to Help Out」的資助外出用膳計劃。

英國公布4階段解封路綫圖  約翰遜稱6月全面解封 【下一頁】

 

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據悉，辛偉誠將宣布進一步下調酒店及旅遊業的增值稅及商業稅率，並延長保就業補貼計劃（furlough scheme）計劃，以保住數百萬個職位。此前亦有報道指，辛偉誠準備將印花稅假期由3月底延至6月底，希望透過減免稅收推動房地產市場。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）於周一（22日）曾承諾，政府會繼續於疫情期間為國民就業及生計提供一切財政支援，並告訴國會議員要「竭盡所能」（whatever it takes）幫助企業和僱員。

責任編輯：郭麗明

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