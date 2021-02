英財相繼續大灑金錢 預算案料派糖減稅谷經濟

英國財相辛偉誠(Rishi Sunak)將於下周三(3月3日)公布新一份財政預算案,據多間外媒報導,辛偉誠將會「派糖」並推出多項刺激經濟措施,包括大派消費劵、寬減食肆及酒吧的酒稅,協助英國經濟在解除封城措施後加快反彈。

辛偉誠將於下周三公布新一份財政預算案,預料採取一系統措施幫助陷入困境的行業及鼓勵國民外出消費。據《每日郵報》 指,財政部官員正研究更多措施刺激英國經濟復甦,包括提供消費劵鼓勵國民外出購物、降低食肆及酒吧的酒稅、以及逐步把減稅措施推展至超級市場出售的酒精飲品。

此外,辛偉誠亦會考慮重推名為「Eat Out to Help Out」的資助外出用膳計劃。

據悉,辛偉誠將宣布進一步下調酒店及旅遊業的增值稅及商業稅率,並延長保就業補貼計劃(furlough scheme)計劃,以保住數百萬個職位。此前亦有報道指,辛偉誠準備將印花稅假期由3月底延至6月底,希望透過減免稅收推動房地產市場。

英國首相約翰遜(Boris Johnson)於周一(22日)曾承諾,政府會繼續於疫情期間為國民就業及生計提供一切財政支援,並告訴國會議員要「竭盡所能」(whatever it takes)幫助企業和僱員。

