佳兆業集團榮獲香港社聯頒發「商界展關懷」公司認證

佳兆業集團控股有限公司(01638)正式獲得香港社會服務聯會頒發「商界展關懷」公司認證，代表著集團在關懷社會及履行企業公民社會責任方面的出色表現，得到了香港社會的充分肯定。

佳兆業集團在香港積極服務社會，踐行社會責任。2020年疫情之下，佳兆業義工隊在香港開展多次義工活動，為社會送去溫暖，全年總服務時數超過1,000小時。

社會基層長者以及基層青少年是佳兆業義工隊極為關心的對象。2020年6月，佳兆業義工隊在香港開展【‘愛’在端午·共抗疫情】的主題義工活動。在確保安全、嚴格防疫的前提下，佳兆業義工隊赴香港葵青區大窩口邨，上門探訪100戶基層獨居長者，並派發精心準備的健康福袋，為他們送上節日問候和關懷。健康福袋中包含了生活用品、保健品、搓手液、口罩等物資，生活在公屋的獨居長者們見到佳兆業義工隊的到來非常感動，他們說“感受到了家人般的關懷”。與此同時，為協助解決防疫物資短缺，安老服務有限等問題，佳兆業義工隊在2020年9月份到訪耆康老人福利會並送上捐贈支票，以實際行動支持該機構的“安家樂戶家居改善計劃”。

2020年9月開學之際，佳兆業義工隊到訪香港基層平民學校“鮮魚行學校”，派發新學年抗疫和文具禮包予全校300名小學生，並捐贈口罩予全校老師。看到學生們臉上洋溢的笑容，是對佳兆業義工隊以及佳兆業集團繼續投身社會公益建設的一種鼓勵，同時亦希望這種“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼”的精神能鼓勵大家同樣為社會盡一份力。

除了在香港服務社會，向社會傳遞溫暖，成立二十一年來，佳兆業集團在內地亦不斷積極主動地履行社會責任。佳兆業集團在扶貧、濟困、教育、醫療、環保等公益慈善領域累計資助項目超過80個，累積捐贈金額超過16億元人民幣。在2020年抗疫的特殊時刻，佳兆業第一時間捐贈1,000萬元支援武漢、孝感疫情前線，集團旗下各板塊亦聯動抗疫，在營購物中心、文體場館、公寓減免部分時段租金，與合作夥伴、業主共克時艱。

與此同時，佳兆業集團亦非常重視環境保護，堅持可持續發展，2020年在環境、社會、企業管治(ESG)方面表現卓越。2020年9月，全球領先ESG評級公司Sustainalytics給予佳兆業18.7分的ESG低風險評分，位列亞太區地產開發商第一。全球著名指數編制公司MSCI亦將佳兆業ESG評級由“B”上調至“BB”，位列內房股領先水準。為進一步踐行可持續發展，集團在2020年7月還訂立了內房企業中首份《可持續發展融資框架》，並獲得《可持續發展融資框架第二方意見書》，表明了集團於ESG領域持續深化發展的決心。

香港社聯是協助香港政府發展社會福利的重要夥伴，香港社聯自2002年舉辦「商界展關懷」計畫，旨在促進商界與社會夥伴合作，推動企業履行社會責任。此次獲得「商界展關懷」公司認證是對佳兆業集團在社會責任方面的認可亦是鼓勵，佳兆業集團將繼續堅持城市公共服務商的戰略定位，強化服務美好生活的核心能力，積極踐行社會責任，感恩回報社會。

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