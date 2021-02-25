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花半億購何文田豪宅　最終寧蝕732萬訂金棄購　買家登記名字為內地拼音

股樓投資 15:26 2021/02/25

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雖然樓市市道暢旺，但新盤市場仍屢錄撻訂，據成交紀錄冊顯示，嘉里旗下何文田皓畋6座10樓B室，實用面積1,477平方呎，四房雙套房間隔，原於2019年5月以5,229.11萬元易手，實用呎價35,404元，惟昨日（24日）撻訂，料遭發展商沒收樓價14%之訂金，涉約732.08萬元。資料顯示，登記買家名字屬內地拼音，並採用長成交期付款計劃，惟最終未有上會。

事實上，撻訂成因有好多，並非代表買家看淡後市，較常見的原因如買家計錯數，誤以為能借足按揭，惟上述撻訂單位的成交價要逾5,000萬元，非一般買家可負擔，料買家非普通人，故因計錯數而撻大訂的機會少，而較合理的原因或與近期經濟有關，令買家財力大減，終要放棄上會。

此外，會德豐地產旗下將軍澳日出康城MALIBU，亦新錄撻大訂。據成交紀錄冊顯示，MALIBU第5A座51樓B室，實用面積595平方呎，原於2018年3月以976.2萬元易手，惟買家最終撻訂，料遭發展商沒收樓價10%之訂金，涉約98萬元。

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延伸閱讀：【牛年部署】興證張憶東：3月港股通調整前瞻　預測25隻入選心水股【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

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