李嘉誠受惠於Zoom持分增長 整體財富升20% 坐擁354億美元身家 重奪香港首富地位

福布斯公佈2021最新香港富豪榜，長和創辦人李嘉誠重奪香港首富位置 ，以354億美元身家重回榜首。根據報道，去年香港首富由恒地創辦人李兆基奪得，但今年李嘉誠受惠於其持股企業，Zoom帶來的增長，抵銷長實集團股價下挫27%的影響，重登榜首。

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根據新公佈的福布斯香港富豪榜，三甲位置分別由長和創辦人李嘉誠、恒地創辦人李兆基及新世界主席鄭家純奪得。第2、3位分別以305億美元和221億美元上榜。至於第4名則由手機玻璃製造商伯恩光學的楊建文和林惠英奪得，身家總值186億美元，二人因智能電話屏幕玻璃需求增長，令其財富增長逾1倍。

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富豪榜的5至10位排名如下，銀河娛樂主席呂志和、李錦記主席李文達、九倉大股東吳光正、華人置業創辦人劉鑾雄、新地鄺肖卿，以及阿里巴巴副主席蔡崇信。福布斯指，香港去年經濟收縮6.1%，但由於股市表現造好，帶動香港首50名富豪的財富，增長7.5%至3310億美元。

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責任編輯：翁嘉陽