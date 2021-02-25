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三星推摺疊手機「Buy and Try」計劃　允許用戶在3個月試用期内無條件退貨

科技 14:32 2021/02/25

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三星（Samsung）宣布推出「Buy and Try」計劃，為購買摺疊手機的用戶，提供3個月無條件退貨政策。

現時不少品牌積極推出摺疊手機，但產品價格一般較為昂貴，讓消費者難以入手。最近三星（Samsung）宣布推出「Buy and Try」計劃，允許購買摺疊手機的用戶在3個月試用期限內，可進行無條件退貨。

＜＜【AR眼鏡】搶先蘋果推出？三星Glasses Lite曝光　可用智能手錶操作

＜＜三星宣布自家Galaxy裝置將有4年更新保證　料130款產品符合條件

三星發言人表示，公司將為Galaxy Z Fold 2及Galaxy Z Flip 5G兩款摺疊手機，提供約3個月退貨期限。若購買手機的用戶不滿意使用體驗，可在100日內申請無條件退貨，並將獲得全額退款。該公司指出，推出此計劃目的是要幫助消費者，了解自己是否適合使用摺疊手機產品。

三星在2019年推出首部摺疊智能手機，但卻有不少用戶投訴，摺疊手機存在屏幕破碎、機身防塵效果不佳等問題，其後三星也在研發新款摺疊手機產品中作改進。官方表示，「Buy and Try」計劃現已正式啟動，直至本年4月1日結束。但目前該計劃僅適用於美國地區消費者，暫不支援其他國家或地區。

責任編輯：李寶如

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