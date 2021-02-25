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【逆市擴充】疫情下多遙距工作　靈活工作空間Signature將進駐東九龍

商業 14:34 2021/02/25

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靈活工作空間供應商IWG宣布，旗下品牌Signature將於5月進駐東九龍海濱匯，是本港第3間分中心。（IWG網站圖片）

疫情下不少港人遙距工作，對靈活工作空間的需求日益殷切。靈活工作空間供應商IWG宣布，旗下品牌Signature將於5月進駐東九龍海濱匯，是本港第3間分中心，佔地超過五萬平方尺，為企業家、技術專業人士、自由職業者和遠程工作者提供靈活工作設施。

【網絡保安】2020年網絡資訊保安威脅數量增兩成　在家工作員工或成最新攻擊目標

【疫市就業】專家教路：畢業生先試不同工種汲工作經驗　避免空白期

IWG創辦人及行政總裁Mark Dixon表示，由於疫情關係，現在各規模的公司都在加速採用混合工作模式，結合了在家、在就近的辦公室以及偶爾在公司總部工作。與去年疫情前同期相比，公司接收到的服務諮詢增加了30％。這一趨勢只會再進一步加速，公司將與業主夥伴合作，繼續在香港和全球開設像Signature一樣的新中心。

該集團認為，香港是IWG的策略發展藍圖中一個重要城市，選址東九龍因為地理位置優越，加上政府為活化東九龍，相信該區正轉型為香港第二個核心商業區，更是研究發展智慧城市的試點。

【在家工作WFH】Spotify允許員工疫情後　搬到其他地方遙距工作

責任編輯：朱悅瀅

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