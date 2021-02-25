【大行報告】大和：港交所日均成交2000億至3000億元成新常態　調升目標價35%

▲ 【港交所388】大和：港交所日均成交2000億至3000億元成新常態 調升目標價35%

港交所 （00388） 於增加股票印花稅預期下股價大幅波動，周四重上500關。大和認為，港交所連續3年盈利創新高後，已進行流動性新時代，預期2000億至3000億元成交已變成「新常態」，因此調升目標價35%至602元。

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大和表示，港股市場對新經濟股來說已變得愈來愈重要，南下資金亦會持續上升，今年來日均成已升至2370億元，按年大增83%，2月24日成交額更創下3530億元的新高。現時的日均成交額，反映香港已從昔日的700億至1000億元成交額大躍進，若2000億至3000億元的日均成交持續，將帶動香港晉升一線國際股票市場之列，並成為真正的中國離岸資本市場。

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「不過，相對於內地及其他地區，2000億至3000億元的日均成本仍不算高。」

大和稱，只要港股市場仍優質企業，整個市場基建及產品生態吸引，相信環球資金及北水會繼續流入，因此調高2021及2022年日均成交額預測，分別至2300億元及2600億元，並因此上調港交所每股盈利35%。

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編輯：陳韻妍