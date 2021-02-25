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【大行報告】大和：港交所日均成交2000億至3000億元成新常態　調升目標價35%

股市 14:14 2021/02/25

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【港交所388】大和：港交所日均成交2000億至3000億元成新常態　調升目標價35%

港交所 （00388） 於增加股票印花稅預期下股價大幅波動，周四重上500關。大和認為，港交所連續3年盈利創新高後，已進行流動性新時代，預期2000億至3000億元成交已變成「新常態」，因此調升目標價35%至602元。

投行對加股票印花稅有何看法？【下一頁】

大和表示，港股市場對新經濟股來說已變得愈來愈重要，南下資金亦會持續上升，今年來日均成已升至2370億元，按年大增83%，2月24日成交額更創下3530億元的新高。現時的日均成交額，反映香港已從昔日的700億至1000億元成交額大躍進，若2000億至3000億元的日均成交持續，將帶動香港晉升一線國際股票市場之列，並成為真正的中國離岸資本市場。

港交所前行政總裁李小加去年薪金有幾多？【下一頁】

「不過，相對於內地及其他地區，2000億至3000億元的日均成本仍不算高。」

大和稱，只要港股市場仍優質企業，整個市場基建及產品生態吸引，相信環球資金及北水會繼續流入，因此調高2021及2022年日均成交額預測，分別至2300億元及2600億元，並因此上調港交所每股盈利35%。

相關文章：【股票印花稅】港府擬增股票印花稅、北水創紀錄走資200億元　港交所有信心北水長來（第二版）

相關文章：【財政預算案2021】股票印花稅擬加3成至0.13%　港交所大跌9%、CEO：事前未被諮詢（不斷更新）

相關文章：港交所新CEO｜港交所獨董陳子政拆解委任歐冠昇疑團　國安法下委任外籍舵手「百利而無一害」

 

【管好MPF】BCT專家出謀獻策 扣稅入返自己袋

編輯：陳韻妍

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