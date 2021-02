新冠肺炎疫情肆虐全球,每日佩戴口罩已成生活常態。惟英國有衛生官員表示,到了夏天,民眾或不需長時間佩戴口罩,指室內必須戴口罩的規定可能改變,又稱參考去年經驗,疫情會在夏天好轉,需要的干預亦較少。

英國副首席醫療官哈里斯(Jenny Harries)周三(24日)被問及,隨著英國首相約翰遜(Boris Johnson)所宣佈的解封計劃執行,是否會繼續執行室內必須佩戴口罩的規定。哈里斯回應表示,「情況或許有變」(might not be the case)。

哈里斯表示,室外空氣流通較佳,所以較留在室內安全,而民眾在夏天留在室外的時間亦增加。她又指出,根據去年經驗,夏天確診人數會下降,屆時「或不需長期佩戴口罩」 (would not need to be wearing masks all that time)。

哈里斯補充指,當秋冬季來臨時,民眾留在室內時間增加,或許需要再次佩戴口罩。哈里斯認為夏天是一個比較安全的時期,可以放寬措施,但不適用於冬天。

