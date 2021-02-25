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拜登恢復向美國移民簽發綠卡 解除特朗普任内禁令

環球政治 14:02 2021/02/25

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美國前總統特朗普因應新冠肺炎疫情，去年宣布暫停向移民發放綠卡。美國總統拜登上任後隨即推翻特朗普任内的多項政策，周三（23日）更宣布撤銷特朗普停發綠卡的行政命令，重新向移民簽發美國綠卡。

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特朗普（Donald Trump）去年以疫情為由，宣布停簽發部分綠卡（永久居留身份）及外勞簽證至2020年底，規定只有美國公民可申請讓伴侶或21歲以下子女定居美國。特朗普其後於去年12月底再下令，將措施延長至今年3月底。

拜登（Joe Biden）周三宣布解除特朗普的禁令。拜登指出特朗普簽署的禁令阻止家庭於美國團聚，並對美國企業造成損害。

美國科企長期使用H-1B簽證來聘請海外人才，包括工程師和IT專家等人才，每年約發放6.5萬個簽證。因此特朗普宣布停發外勞簽證，影響美國不少企業的海外招聘計劃。

另外，美國移民律師協會（the American Immigrant Lawyers Association）估計，2020年財政年度約有12萬人的家庭簽證申請受阻。

責任編輯：鄭錦玲

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