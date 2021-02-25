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【經典回歸】蘋果iMac 2021外觀首度曝光　彩色機身設計再度回歸

科技 13:44 2021/02/25

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著名爆料達人Jon Prosser日前亦於網上透露，蘋果（Apple）今年將推出全新Mac Pro和24吋iMac電腦，並將提供五種新顏色選擇。

早前有消息透露，iMac 2021將迎來重大轉變，並同時搭載新一代Apple Silicon處理器。著名爆料達人Jon Prosser日前亦於網上透露，蘋果（Apple）今年將推出全新Mac Pro和24吋iMac電腦，兩者均採用Apple M1處理器，但未知會否同時提供Intel處理器的選擇。此外，新款iMac將會提供五種新顏色選擇，主要靈感來源自iPad Air。

蘋果正研發下一代M1晶片　採用於新款MacBook Pro、iMac產品

消息指，Mac Pro將會進行更新，機身體積大約是現時的一半。據Jon Prosser的產品渲染圖可見，新Mac Pro將採用銀色的金屬機身，並採用類似2000年發表的G4 Cube的概念，分為上下兩層，底部為電腦主機，頂部則是一個散熱器。

Jon Prosser表示，他尚未看見新iMac的背面，不過可以確認的是，目前iMac 正處於原型機階段，目前這些圖片僅只是概念圖。但從圖中大致可見，iMac的設計似乎是Pro Display XDR和iPad Pro之間的混合體。儘管已進行重新設計，但新的iMac預計不會包含Face ID之類的功能。

據Jon Prosser的產品渲染圖可見，新Mac Pro將採用銀色的金屬機身。

Apple再次為iMac提供多種顏色的機身選擇，重拾經典。

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值得留意的是，Apple再次為iMac提供多種顏色的機身選擇，iMac 2021將採用與iPad Air相同配色的機身，包括銀色、太空灰、玫瑰金、天藍色和綠色。不過暫時仍未傳出實際上市時間，估計要待今年稍後時間才有望現身。

責任編輯：施雯雯

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