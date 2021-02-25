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【香港富豪】李嘉誠憑Zoom重奪福布斯香港首富地位　恒地創辦人李兆基排第二

商業 13:22 2021/02/25

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福布斯香港富豪榜2021出爐，長和 （00001） 創辦人李嘉誠重奪香港首富地位。福布斯指出，雖然香港去年經濟收縮6.1%，但股市造好，帶動香港首50名富豪的淨資產總額增加了7.5％，從去年的3,080億美元增至3,310億美元。

【預算案消費券】派5000元電子消費券　安永料措施為港帶來逾1%GDP增長

李嘉誠重奪香港首富地位。福布斯指出，李嘉誠受惠於其持有股份zoom股價大漲，令財富增長了20％，達到354億美元。恒地創辦人李兆基去年財富稍為超越過李嘉誠，今年下滑至第二名，財富與去年持平為305億美元；新世界主席鄭家純則以221億美元排行第3。

至於手機玻璃製造商伯恩光學的楊建文和林惠英，得益於智能電話屏幕玻璃需求增長，令其財富增加逾1倍，以186億美元財富升至第4位，比去年躍升了6位。

第５至第10位的本港富豪，按序包括銀河娛樂主席呂志和、李錦記主席李文達、九倉大股東吳光正、華人置業創辦人劉鑾雄、新地鄺肖卿，以及阿里巴巴副主席蔡崇信。身家增幅最大的是排第14位的敏華控股主席黃敏利，身家增長2倍至63億美元。

【財政預算案2021】派發5000元電子消費券　商會料有助支援旅遊和零售業

責任編輯：蘇穎琪

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