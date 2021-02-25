  • 21°C
香港時間 : 2021225日 (四) 13:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【可持續發展】中電附屬發行3億美元能源轉型債券　超購逾4倍、票面息2.125厘

股市 13:07 2021/02/25

分享：

【可持續發展】中電附屬發行3億美元能源轉型債券　超購逾4倍、票面息2.125厘

中電控股 （00002） 旗下青山發電宣布，附屬Castle Peak Power Finance成功發行3億美元能源轉型債券，有關債券是青電根據中電的氣候行動融資框架發行。機構投資者對是次發行反應熱烈，是次債券發行錄得4.67倍超額認購，來自國際投資者的認購金額總共達14億美元。債券票息為2.125厘，反映能源轉型債券的重要性與日俱增，有助支持亞洲為應對氣候變化而採取實際行動。

中電去年多賺約1.5倍，全年派息升【下一頁】

此次交易為青電第三次在美元債券市場上發行能源轉型債券，債券分配廣泛均衡，最終53%分配予基金經理、1%予保險公司/退休基金/中央銀行、16%予銀行及1%予私人銀行。

是次債券發行籌得的資金，將用於支持青電在香港龍鼓灘發電廠增建第二台聯合循環燃氣渦輪機組，而青電的首台聯合循環燃氣渦輪機組已於 2020 年成功投產。隨首台聯合循環燃氣渦輪機組投入使用，中電燃氣發電比例提升至約50%的目標。兩台聯合循環燃氣渦輪機組將進一步支持中電推進減碳計劃，當中包括青山發電廠燃煤發電機組逐步退役的安排。

中電稱會盡量減低電費調整對市民的影響，詳看【下一頁】

澳新銀行、法國東方匯理銀行、滙豐銀行及瑞穗銀行為此次交易的聯席牽頭經理人，滙豐銀行亦為氣候行動融資框架結構顧問。

相關文章：【收息股】大和：煤氣8月有機會加煤氣費　明年有望恢復「十送一」紅股政策

 

【管好MPF】BCT專家出謀獻策 扣稅入返自己袋

編輯：陳韻妍

上一篇文章

【港股市況】恒生指數午後升逾500點　滙豐升逾4%、渣打績後倒跌2%（不斷更新）

下一篇文章

【美團股價】美團壟斷行為訴訟敗訴　需賠償餓了麼100萬人幣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】昭衍新藥6127傳超購逾310倍、凍資1840億 擬以招股價上限定價
【新股IPO】昭衍新藥6127傳超購逾310倍、凍資1840億 擬以招股價上限定價
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%