▲ 【可持續發展】中電附屬發行3億美元能源轉型債券 超購逾4倍、票面息2.125厘

中電控股 （00002） 旗下青山發電宣布，附屬Castle Peak Power Finance成功發行3億美元能源轉型債券，有關債券是青電根據中電的氣候行動融資框架發行。機構投資者對是次發行反應熱烈，是次債券發行錄得4.67倍超額認購，來自國際投資者的認購金額總共達14億美元。債券票息為2.125厘，反映能源轉型債券的重要性與日俱增，有助支持亞洲為應對氣候變化而採取實際行動。

中電去年多賺約1.5倍，全年派息升【下一頁】

此次交易為青電第三次在美元債券市場上發行能源轉型債券，債券分配廣泛均衡，最終53%分配予基金經理、1%予保險公司/退休基金/中央銀行、16%予銀行及1%予私人銀行。

是次債券發行籌得的資金，將用於支持青電在香港龍鼓灘發電廠增建第二台聯合循環燃氣渦輪機組，而青電的首台聯合循環燃氣渦輪機組已於 2020 年成功投產。隨首台聯合循環燃氣渦輪機組投入使用，中電燃氣發電比例提升至約50%的目標。兩台聯合循環燃氣渦輪機組將進一步支持中電推進減碳計劃，當中包括青山發電廠燃煤發電機組逐步退役的安排。

中電稱會盡量減低電費調整對市民的影響，詳看【下一頁】

澳新銀行、法國東方匯理銀行、滙豐銀行及瑞穗銀行為此次交易的聯席牽頭經理人，滙豐銀行亦為氣候行動融資框架結構顧問。

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編輯：陳韻妍