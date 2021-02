新書指拜登當選靠幸運 揭其顧問也認為好彩有疫情助攻

拜登之所以得以擊敗特朗普(Donald Trump)當選美國總統,疫情是重要因素。美國記者出版新書《幸運——拜登如何勉強贏得總統資格》(Lucky: How Joe Biden Barely Won the Presidency),書名直指拜登當選是因為好彩。書中透露,有拜登競選團隊高級官員也認為,疫情對拜登來講是天賜良機。

多名美國記者合著的新書,大爆2020年大選內幕。書中指,拜登(Joe Biden)競選工程的幕後舵手(Mastermind Behind)的鄧恩(Anita Dunn,見圖),私下曾稱,「疫情是發生在他(拜登)身上最好的事」(Covid is the best thing that ever happened to him)。

書本作者補充,當時美國醫療系統正面臨崩潰,國內新冠肺炎死亡人數不斷增加,經濟亦陷入低谷,疫情帶來的影響震驚全國。拜登團隊雖然認為疫情是機遇,但講法無疑是政治不正確,因此「在公開場合絕口不提」(would never say in public)。

拜登本周舉行了隆重的新冠肺炎死者紀念儀式,悼念50萬名染疫身亡的公民,稱要銘記逝者。

責任編輯:李俊儀