  • 22°C
香港時間 : 2021225日 (四) 15:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新書指拜登當選靠幸運 揭其顧問也認為好彩有疫情助攻

環球社會熱點 13:50 2021/02/25

分享：

拜登之所以得以擊敗特朗普（Donald Trump）當選美國總統，疫情是重要因素。美國記者出版新書《幸運——拜登如何勉強贏得總統資格》（Lucky: How Joe Biden Barely Won the Presidency），書名直指拜登當選是因為好彩。書中透露，有拜登競選團隊高級官員也認為，疫情對拜登來講是天賜良機。

強生疫苗有效率66% 有望獲美國批准緊急使用 【下一頁】

多名美國記者合著的新書，大爆2020年大選內幕。書中指，拜登（Joe Biden）競選工程的幕後舵手（Mastermind Behind）的鄧恩（Anita Dunn，見圖），私下曾稱，「疫情是發生在他（拜登）身上最好的事」（Covid is the best thing that ever happened to him）。

撐侵枕頭商人屢提選舉欺詐 美國投票軟件公司索償百億 【下一頁】

書本作者補充，當時美國醫療系統正面臨崩潰，國內新冠肺炎死亡人數不斷增加，經濟亦陷入低谷，疫情帶來的影響震驚全國。拜登團隊雖然認為疫情是機遇，但講法無疑是政治不正確，因此「在公開場合絕口不提」（would never say in public）。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

拜登本周舉行了隆重的新冠肺炎死者紀念儀式，悼念50萬名染疫身亡的公民，稱要銘記逝者。

責任編輯：李俊儀

相關文章

美國巨企拒資助撐侵議員 1月捐款大減逾9成
2021/02/21
美國巨企拒資助撐侵議員 1月捐款大減逾9成
華府專家福西：美國人到下年都要戴口罩
2021/02/22
華府專家福西：美國人到下年都要戴口罩
美國最高法院准查稅表 特朗普：延續史上最大政治獵巫
2021/02/23
美國最高法院准查稅表 特朗普：延續史上最大政治獵巫
撐侵枕頭商人屢提選舉欺詐 美國投票軟件公司索償百億
2021/02/23
撐侵枕頭商人屢提選舉欺詐 美國投票軟件公司索償百億
【強生疫苗】有效率66% 有望獲美國批准緊急使用
今日
【強生疫苗】有效率66% 有望獲美國批准緊急使用

上一篇文章

【強生疫苗】有效率66% 有望獲美國批准緊急使用

下一篇文章

以色列奇招鼓勵打疫苗 立法准分享未接種者資料
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【移民澳洲】莫里森：港人申請永居需持適當技能
【移民澳洲】莫里森：港人申請永居需持適當技能
【彈劾特朗普】共和黨議員：賀錦麗或是下一個被彈劾
【彈劾特朗普】共和黨議員：賀錦麗或是下一個被彈劾
哈里梅根宣布有喜前 澳洲媒體報Fake News稱將離婚
哈里梅根宣布有喜前 澳洲媒體報Fake News稱將離婚
【BNO移民英國】英國擬延長印花稅豁免期至6月底
【BNO移民英國】英國擬延長印花稅豁免期至6月底
新型冠狀肺炎全球疫情（02月25日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月25日 時間14:00）
【英國疫情】超市或為傳播熱點？53%確診者過去一周曾前往
【英國疫情】超市或為傳播熱點？53%確診者過去一周曾前往