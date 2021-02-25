新書指拜登當選靠幸運 揭其顧問也認為好彩有疫情助攻

拜登之所以得以擊敗特朗普（Donald Trump）當選美國總統，疫情是重要因素。美國記者出版新書《幸運——拜登如何勉強贏得總統資格》（Lucky: How Joe Biden Barely Won the Presidency），書名直指拜登當選是因為好彩。書中透露，有拜登競選團隊高級官員也認為，疫情對拜登來講是天賜良機。

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多名美國記者合著的新書，大爆2020年大選內幕。書中指，拜登（Joe Biden）競選工程的幕後舵手（Mastermind Behind）的鄧恩（Anita Dunn，見圖），私下曾稱，「疫情是發生在他（拜登）身上最好的事」（Covid is the best thing that ever happened to him）。

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書本作者補充，當時美國醫療系統正面臨崩潰，國內新冠肺炎死亡人數不斷增加，經濟亦陷入低谷，疫情帶來的影響震驚全國。拜登團隊雖然認為疫情是機遇，但講法無疑是政治不正確，因此「在公開場合絕口不提」（would never say in public）。

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拜登本周舉行了隆重的新冠肺炎死者紀念儀式，悼念50萬名染疫身亡的公民，稱要銘記逝者。

責任編輯：李俊儀