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驚總統撳錯掣？ 民主黨要求拜登放棄核武動用權

環球社會熱點 13:06 2021/02/25

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美國總統外出必定攜帶俗稱「核足球」的公文包，讓總統可發動核武。惟政界正推動削弱這項總統特權，逾30名美國民主黨議員向美國總統拜登（Joe Biden）發聯署信，希望拜登放棄核武動用權，並建議更改美國核力量的控制權。

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加州民主黨眾議員帕內塔（Jimmy Panetta）在聯署信中表示，把核武動用權集中在一個人身上，會帶來實際風險。他續指過往有總統利用核武器作要脅攻擊其他國家，令官員對總統的判斷力有憂慮。

帕內塔並於Twitter發帖文，要求拜登建立核指揮及控制的制衡機制，意味不希望核武動用權只掌握於總統個人決定之上。

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該聯署信內容提及，雖然總統作核武攻擊前會與身旁顧問官員磋商，但總統亦能無視相關建議，恣意動用核武。根據戰爭法，總統的決定是合法的話，軍方有義務服從命令，按照美國的核力量，一旦發動核戰爭，可於數分鐘內發動攻擊，情況危險。

民主黨人提供多個替代方案，例如要求總統發動核武的決定，要獲副總統及眾議院議長共同同意。

責任編輯：郭麗明

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