【阿里巴巴股價】習近平主持脫貧大會　阿里巴巴獲彰「全國脫貧攻堅先進集體」

▲ 阿里巴巴為內地脫貧做貢獻獲授予「全國脫貧攻堅先進集體」稱號。

阿里巴巴 （09988） 作為互聯網企業代表，獲評全國脫貧攻堅先進集體。全國脫貧攻堅總結表彰大會北京舉行，國家主席習近平向全國脫貧攻堅先進個人、先進集體進行表彰。當中有浙江吉利控股、阿里巴巴等。

阿里巴巴今早一度跑輸騰訊 （00700） ，跌近2%，接近午市轉升，現升1.2%，最新報245.6元，成交額41億元。

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據悉，阿里巴巴助農的三大關鍵詞為「脫貧、致富、升級」。

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統計顯示，阿里巴巴平台8年來幫助農產品銷售總額達到1萬億元（人民幣，下同）。近3年，幫助832個國家級貧困縣在網絡銷售額超過2700億元。螞蟻森林種樹2.2億棵，並創造73萬人次綠色就業，帶動貧困農民增收超1億元。有14691名教師通過阿里巴巴教育脫貧計劃，影響到346個貧困縣的13萬師生。

另外，阿里巴巴平台已培訓出超過10萬的農村主播，年農產品銷量超30億元；為12省80個縣（區）的建檔立卡貧困戶免費提供1013萬人次補充健康保障。至於女性脫貧項目，累計幫助貧困女性達到128萬人。

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阿里巴巴在抗擊疫情國內全面復工復產之際推出「脫貧春雷計劃」，打造了尋烏百香果、碭山梨膏等50多個貧困縣農產品金字招牌，並開展「AI豆計劃」、「盒馬村」、「騎手村」、「假髮村」等項目，幫助貧困地區群眾就業脫貧超過30萬人。

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編輯：陳華