▲ 【業績│零售股】新世界百貨半年淨虧損2億元 同店銷售負增長15.3%

新世界發展 （00017） 旗下新世界百貨 （00825） 公布，截至去年底止半年度淨虧損2.04億元，同店銷售負增長15.3%。商業銷售毛利率跌1.6個百分點至14.1%。

期內收益跌17%至11.3億元，按類別劃分，專櫃銷售佣金收入為主，佔40.5%；其次為自營貨品銷售，佔29.5%；租金收入佔29.4%；而作為出租人的融資租賃利息收入則佔0.6%。

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新百貨期內縮減了一家分店，即武漢新世界時尚廣場。截至去年底，共經營29家百貨店及購物中心，總樓面面積約120.9萬平方米。門店分佈於北區和南區兩個營運區域，覆蓋全國17個主要地點。

新百貨指，集團將深化多平台線上佈局，推動數字化升級轉型，加快線上線下融合；同時鞏固多業態業務經營，加強社區型百貨店、超市及便利店等業態配套。

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編輯：陳韻妍