【預算案消費券】派5000元電子消費券　安永料措施為港帶來逾1%GDP增長

新一份財政預算案昨日出爐，當中最多人關注的是分期派發5000元電子消費券。安永香港及澳門區主管合夥人陳瑞娟預計，有關措施將為香港帶來超過1% GDP的增長。

【財政預算案2021】派發5000元電子消費券 商會料有助支援旅遊和零售業

據最新發表的財政預算案的修訂預算，政府於2020-21財政年度將錄得2,580億港元赤字，為目前有記錄以來最高。陳瑞娟指，在香港以至全球經濟受疫情嚴重打擊的情形下，這份財政預算案似乎能夠合理地平衡各方的需要。雖然發放電子消費券涉及360億港元的公帑，但由於是針對目前特殊情況而推行的一次性特殊措施，不會對財政造成長遠負擔。有關措施除了可以促進本地消費外，還有助推動本地數碼經濟的發展，並預計為香港帶來超過1% GDP的增長。事實上，類似的措施在台灣和澳門等地均已實行，並為當地的經濟帶來正面的影響。

預算案：檢視來港營辦的家族辦公室稅務安排

另外，在粵港澳大灣區的進一步融合下，香港在發展家族辦公室方面尤其具備優勢。安永稅務及諮詢有限公司金融服務稅務與商務諮詢服務合夥人何耀波表示， 歡迎財政司公布將為有興趣來港營辦的家族辦公室提供一站式支援服務和檢視相關的稅務安排，以吸引更多家族辦公室落戶香港。在大灣區的規劃下，這無疑會提升香港作為家族辦公室樞紐的地位。



政府計劃在未來三年向於香港設立或遷册來港的開放式基金型公司提供資助，向其支付其本地專業服務提供者費用的七成，上限為每間公司100萬港元，他指，對業界而言是喜訊，深信實施這些措施後，更多資產管理公司將以香港作為設立基金的首選地點。這將進一步加強香港作為國際資產及財富管理中心的地位。

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責任編輯：蘇穎琪