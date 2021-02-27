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【美股分析】新一輪紓困金有望發放　德銀：1700億美元將流入股市

股樓投資 15:33 2021/02/27

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市場持續關注新一輪經濟刺激方案進度，德銀本周發布報告指，美國新一輪的經濟刺激方案落地後，大約有1,700億美元資金將會流入股市，為美股注入新的流動性。

報告引述一個針對散戶行為的調查指，受訪者計劃將受到紓困金中的37%直接投入股市。根據美國總統拜登（Joe Biden）此前提出的計劃方案，政府計劃向每位合資格的美國人直接派發1,400美元，涉及資金約4,650億美元，因此德銀股價將有1,700億美元流入股市。

分析師還稱，目前不論是投資者年齡、收入以及交易經驗情況如何，散戶基本持樂觀情緒，未來隨著經濟逐步重啓，散戶預期會維持或進一步增持股票資產。自疫情爆發以來，Robinhood這樣的免手續費交易應用程式吸引了數百萬散戶入市，根據彭博數據顯示，近期美股有23%的交易是由散戶推動。

【美股焦點】科技股遭洗倉　 ARKK單周累跌一成半　 女股神Cathie Wood光環不再？【下一頁

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據外媒報導，眾議院周五（26日）已經通過拜登提出的1.9萬億美元紓困方案，並計劃於3月14日前交由拜登簽署。目前這一方案在「調整聯邦最低工資」方面受阻，民主黨人致力於將每小時最低時薪由7.5美元提升至15美元，但遭到參議院立法程序專家反對，拒絕將該項內容納入方案。

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編輯：李勝男

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