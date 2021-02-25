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【業績│收租股】希慎去年經常性溢利跌7.3%股息不變　賀樹人：今年洽談租約過程可能面對一定挑戰（第二版）

股市 16:30 2021/02/25

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希慎主席利蘊蓮指，今年香港經濟前景仍不明朗，有待本地及全球疫情受控。

希慎興業 （00014） 公布，去年集團經常性基本溢利下跌7.3%至23.98億元，非現金性的投資物業之公平值變動，導致去年錄得淨虧損25.47億元，全年股息維持144仙。希慎主席利蘊蓮指，今年香港經濟前景仍不明朗，有待本地及全球疫情受控，但奢侈品市場未來仍然會存在，不會消失，但相信行業會有重整，希望奢侈品公司會選擇坐落利園區。

希慎去年營業額跌7%至37.1億元，截至去年底，寫字樓業務出租率較前一年跌3個百分點至96%，商舖業務組合出租率維持96%，住宅業務組合出租率則跌7個百分點至74%。

希慎早前發行近10億元可持續發展掛鈎衍生工具【下一頁】

疫情帶來重大影響，導致希慎去年商舖業務營業額跌12.9%至16億元，按營業額收取的租金跌33%至16億元。集團從多方面向租戶提供支援，包括租金寬減乃至市場推廣計劃等。去年年，續約、租金檢討及新訂立租約的整體租金水平向下。今年約有32%出租面積的商舖租約到期。

今年約有32%出租面積的商舖租約到期

首席財務總監賀樹人指，每年平均有三分一商舖租約到期，今年幅度與昔日相若，目前評價續租情況仍屬言之尚早，將取決於疫情受控速度，惟基於經濟前景仍未明朗，未來洽談租約過程可能面對一定挑戰。

他稱，香港今年仍受到疫情不同程度的影響，按照過去經驗，每當疫情有所紓緩，本地居民都有興趣到商場逛街。

寫字樓業務的抗逆力相對較強，其營業額減少1%至18.14億元，當中按營業額收取的租金約700萬元。雖然續約、租金檢討及新出租物業的租金水平仍然整體向上，但幅度已較2019 年收窄。今年約有24%出租面積的寫字樓租約到期。

富瑞指電子消費券或主要用於必需品【下一頁】

住宅業務營業額跌7.2%至2.96億元，主要因為來港外籍人士的需求有限。住宅業務的續約、租金檢討與新訂立租約的租金水平整體平穩。

大埔高端住宅項目工程取得良好進展，預計於今年底或2022年年初竣工，2021年底或2022年初開售為目標，據此制定銷售策略。

(第二版加入管理層言論)

相關文章：【香港零售】羅兵咸永道料港零售銷售今年增長15% 建議政府派消費券

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編輯：陳韻妍

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