【業績│收租股】希慎去年經常性溢利跌7.3%股息不變　利蘊蓮：今年香港經濟前景仍不明朗

▲ 希慎主席利蘊蓮指，今年香港經濟前景仍不明朗，有待本地及全球疫情受控。

希慎興業 （00014） 公布，去年集團經常性基本溢利下跌7.3%至23.98億元，非現金性的投資物業之公平值變動，導致去年錄得淨虧損25.47億元，全年股息維持144仙。希慎主席利蘊蓮指，今年香港經濟前景仍不明朗，有待本地及全球疫情受控。

希慎去年營業額跌7%至37.1億元，截至去年底，寫字樓業務出租率較前一年跌3個百分點至96%，商舖業務組合出租率維持96%，住宅業務組合出租率則跌7個百分點至74%。

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疫情帶來重大影響，導致希慎去年商舖業務營業額跌12.9%至16億元，按營業額收取的租金跌33%至16億元。集團從多方面向租戶提供支援，包括租金寬減乃至市場推廣計劃等。去年年，續約、租金檢討及新訂立租約的整體租金水平向下。今年約有32%出租面積的商舖租約到期。

寫字樓業務的抗逆力相對較強，其營業額減少1%至18.14億元，當中按營業額收取的租金約700萬元。雖然續約、租金檢討及新出租物業的租金水平仍然整體向上，但幅度已較2019 年收窄。今年約有24%出租面積的寫字樓租約到期。

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住宅業務營業額跌7.2%至2.96億元，主要因為來港外籍人士的需求有限。住宅業務的續約、租金檢討與新訂立租約的租金水平整體平穩。

大埔高端住宅項目工程取得良好進展，預計於今年底或2022年年初竣工，2021年底或2022年初開售為目標，據此制定銷售策略。

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編輯：陳韻妍