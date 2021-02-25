【渣打業績】渣打派末期息每股9美仙、重啟2.54億美元回購　長遠擬逐步提高股息

▲ 渣打恢復派息之餘，表明將會重啟去年4月份被叫停的股份回購計劃，長遠期望可以逐漸提高全年每股股息。

渣打集團 （02888） 公布全年業績，去年全年的信貸減值按年增1.56倍，拖累稅前法定溢利跌57%至16.13億美元。渣打同時建議派發末期息9美仙，是英倫銀行去年要求英資銀行取消派息後首次派息，並將會重啟去年4月份一併暫停的股份回購計劃，長遠期望可以逐漸提高全年每股股息。

渣打在業績報告表示，以今年首數周的表現，有信心業務已步入正軌，預計自2022年起，收入的每年堵長率將重回5%至7%水平。渣打績前股價造好，曾創逾1個月高，中午收報55.25元，升0.1元或0.2%，成交1.25億元。

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考慮到宏觀經濟前景不斷變化，集團同時更新策略工作重點，有信心可以實現有形股東權益回報達至雙位數的目標，期望在2023年或之前有形股東權益回報至少可達7%，若利率較預期更早恢復正常水平，則有望更高。截至2020年底，集團有形股東權益回報處3%。

渣打預期，2021年的整體收入將與2020年相若，而2021年上半年的收入則很可能低於去年同期；而今年的淨息差應保持在略低於去年末季的1.24%水平。

2020年業績方面，受利率下行影響，渣打去年的淨利息收窄31個基點，淨利息收入按年減少11%，整體經營收入跌4%；經營支出則減少5%。除稅前法定溢利減少57%，集團解釋與重組、商譽減值及其他項目有關的支出總額8.95億元所影響。

截至去年底，渣打普通股權一級資本（CET 1）比率處14.4%，按季持平，仍然高於集團目標範圍的13%至14%。

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記者：趙穎妍