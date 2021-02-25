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【新冠疫苗】研究指英國人最願意接種 近9成人肯打

環球社會熱點 12:23 2021/02/25

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新冠肺炎疫情全球大流行，全球多國都鼓勵民眾接種新冠疫苗。世界經濟論壇進行的一項調查指出，全球民眾接種新冠疫苗的意願提升，而英國人接種新冠疫苗的意願最高，近9成受訪英國人都表示願意接種新冠疫苗。

以色列奇招鼓勵打疫苗 立法准分享未接種者資料 【下一頁】

【強生疫苗】有效率66% 有望獲美國批准緊急使用 【下一頁】

世界經濟論壇（WEF）與益普索（Ipsos）合作進行民調，於網上向15個國家及地區的成年民眾進行民調，包括英國、加拿大、南非、美國、澳洲、巴西、中國内地、法國、德國、意大利、日本、墨西哥、俄羅斯、南韓及西班牙。

調查發現，有89%的受訪英國人願意接種新冠疫苗，相等於每10個受訪英國人就有1人肯接種，為調查中接種意願最高的國家。其次則為巴西，有88%的巴西人願意接種疫苗。

中國及墨西哥則排第三，均有85%的人表示願意接種。而調查指出接種疫苗意願最低的國家為俄羅斯，僅有42%的受訪者願意接種疫苗。

另外，益普索也有詢問14個國家及地區（不包括俄羅斯）的受訪者，是否贊成強制成年人接種新冠疫苗。結果顯示英國、中國内地、加拿大等9個國家及地區的受訪者，普遍都贊成強制接種。至於德國和法國的受訪者，普遍都反對強制接種。

圖解疫苗接種注意事項

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責任編輯：鄭錦玲

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