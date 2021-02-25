【中金報告】2030年互聯網保險規模3.3萬億 邊間公司是潛在龍頭？

中金公司發表報告指，按照24%的複合年增長率估算，預計2030年中國互聯網保險市場規模將達3.3萬億元（人民幣，下同）。

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事實上，互聯網保險銷售端創新是最有價值的方向，主要因中國保險市場仍在發展的較早階段，把保單賣出去是所有公司最核心的痛點，而較大銷售成本和傳統銷售模式的低效率決定了銷售端創新是空間最大，也是最有可能持續盈利的方向。

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據該行不完全統計，目前具有規模的保險科技產業鏈公司已超過23家，其中有涉足銷售端創新的公司有15家，包括眾安（06060）、水滴、泰康在綫、悟空保險、車車保險、小雨傘等。

其中，中金指水滴公司有望成潛在龍頭。該公司目前有保險保障、醫療健康兩大業務板塊，預計未來可打造「保險+醫+藥+創新支付」的平台。此外，公司在三綫及以下的城市構建了強大的品牌優勢，下沉城市將是健康管理行業競爭的主戰場。

日前，市傳水滴公司將赴美IPO，估值已達百億美元，投資方包括騰訊（00700）、瑞士再保險、IDG資本、點亮基金等。

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記者：林衛