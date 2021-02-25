香港管理專業協會與香港社會創投基金簽訂合作備忘錄　攜手推動香港「使命商業」理念為社會需要帶來可持續的兼利方案

香港管理專業協會(管協) 與香港社會創投基金(SVhk) 簽署合作備忘錄，並制定一系列項目，在香港企業界別推動「使命商業Business with Purpose」理念。



合作備忘錄簽署儀式於2021年2月22日假香港管理專業協會管理發展中心舉行，並由管協總裁李仕權博士及SVhk創辦人及行政總裁魏華星先生簽署備忘錄。



管協成立於1960年，是一個非牟利的專業組織，致力推動香港及周邊地區的卓越管理發展。SVhk成立於2007年，旨在透過社會創新項目、孕育創效文化與生態，為香港社會重塑使命為本的新想像。管協和SVhk期望是次合作可動員管協來自各行各業的會員和商界網絡，進一步推動企業界別的「使命商業」運動，實現「兼利」目標，帶來可持續發展的香港社會。



管協及SVhk將於是次合作中共同策劃管協的創效策略(Impact Strategy)，更成立協作平台，推動企業於業務範疇內加強對社會創效的考量和創新。管協和SVhk將根據四大方針包括倡導(Advocacy)、獎項(Award)、咨詢(Advisory)及培訓(Academy)，協力開展一系列相關項目。



倡導方面，管協及SVhk 將匯集先驅企業，牽頭帶動香港商界探索關顧社會的使命策略。至於獎項部份，管協將繼續透過現有的各個獎項，嘉許秉承社會使命感的商業活動，並將此理念加入各獎項的評審準則。咨詢方面，憑藉SVhk 的創效經驗和專業，將與部份管協會員中的先行者一同研究創效策略及試行項目，集思廣益, 並為商社兼利建立更多成功案例。而培訓方面，管協及SVhk 將共同籌辦有關可持續發展及社會創效等議題的座談會及工作坊，並舉辦一系列專業進修課程，為業界培育人才。



管協總裁李仕權博士表示﹕「可持續發展是管協核心價值之一，過去我們成立了可持續發展委員會為相關工作提供意見，並設立香港可持續發展獎，以嘉許秉承社會使命感的商業活動。我們深信關注商社兼利能令香港成為宜商、宜業、宜居的城市。管協十分高興能與SVhk攜手，引領商界的「使命商業」運動，共創兼利社會的新紀元。我們期望是次合作能為商界帶來正面影響。」



SVhk創辦人及行政總裁魏華星先生指出：「SVhk近年推動『商業2.0』模式，連結社會創新與企業界別，更快、更多、更深地培育具影響力的社會創效項目, 建立共創共享的香港社會。通過是次合作，期望可結合SVhk 多年來的創效經驗和能力，以及管協的龐大人脈網絡，共同推動對社會與企業表現都有增益的兼利共享策略。我們深信在管協與SVhk協力之下，會帶動更多企業參與並重新想像自身的社會使命和潛能，將香港面對的社會和環境挑戰轉化為企業長遠發展的驅動力。」



我們希望透過是次合作，帶領香港商界走進「使命商業Business with Purpose」的新紀元。管協及SVhk將於四月安排簡介與分享會，歡迎有興趣的人士出席, 為我們的可續未來凝聚力量, 向前邁進。

關於香港管理專業協會

香港管理專業協會（管協）成立於1960年，是一個非牟利的專業團體，致力成為領先的專業組織，促進香港及周邊地區的卓越管理發展。管協每年為超過五萬人提供逾2,000個訓練課程及活動，培育人力資本，種類包括與環球頂尖大學合辦的學士、碩士及博士學位課程、文憑、證書、函授、研討會、工作坊及短期課程等。為推動最佳管理實踐，管協每年舉辦八項管理比賽，為商界每年一度的矚目盛事。管協為約13,000名會員提供一個意見交流、人際網路拓展及個人發展的良好平台。

管協官方網站：www.hkma.org.hk/

管協Facebook專頁：www.facebook.com/HKMAfb



關於香港社會創投基金

香港社會創投基金(SVhk)旨在為香港創造更有社會價值的新想像, 通過培育創新項目、推廣創效文化、組織社會資本等策略, 為解決香港的城市問題帶來多樣新可能。自2007年成立以來, SVhk 培育、投資和支持了超過40 個社會創新項目，包括要有光(社會地產)、Green Monday (全球綠色運動)、合廠(共享工廠)等。SVhk近年致力發展「商業2.0」平台, 並為包括香港機場管理局，國泰航空，市區重建局，保柏香港，香港寬頻及GarageSociety等企業提供諮詢服務。

SVhk官方網站：www.sv-hk.org/

SVhk Facebook專頁：www.facebook.com/SVhk.Fans



（資料由客戶提供）