【新冠肺炎檢測】城大博士生改良鉛水實驗　水中偵測新冠肺炎病毒技術

▲ 城市大學的博士生就在鉛水檢測實驗中有新突破，找到技術能從水中檢測新冠肺炎病毒，未來甚至有望將技術商業化。

新冠肺炎疫情擾攘已經全球1年有多，近日本地確診數字有下降趨勢，疫苗亦陸續到港，大眾可以開始登記接種。與此同時，環球專家亦進一步研究新冠肺炎病毒，並有不少新發現。本地城市大學的工學院就有博士生在實驗室中找出新方法，能夠在水中偵測出新冠肺炎病毒。

在香港城市大學博士畢業的邱廣宇，原是香港城市大工學院材料科學及工程學系胡志文教授的學生，2016年開始負責鉛水檢測研究，及後成為邱的博士畢業項目研究，2017年該研究就刊登於期刊《Analytical Chemitry》上，並為相關項目申請專利。

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瑞士研究院深造

胡志文教授表示，原本的實驗僅是為檢測鉛水而做，當中最複雜及需時的是，找到讓鉛元素吸附的物質。他解釋，研究就運用納米技術，將金重構成納米大小的金點，並放在檢測容器當中。「當水劑流過容器，鉛就會吸附於金點，再用光學方式，就可以照出水中的鉛含量。」胡指出，方法不僅可以成功檢測出水中的鉛含量，而且得出的結果，比世界衛生組織的標準，10 ppb（微克）更高，可以細緻到0.1 ppb（微克）。

▲ 香港城市大學工學院材料科學及工程學系博士一年級生陳雯迪，就致力於「納米材料於生物傳感器之研究和應用」。（受訪者提供圖片）

而學生邱廣宇於2018年就憑著該實驗工作及成果，取得博士名銜，並在2019年到瑞士深造，打算在該項目上繼續做研究。「我們當年亦非常建議，博士生邱廣宇到瑞士在該項目上繼續深造，找到更多可用的物質，以做到各種檢測。」

可商業化 惟申請專利需時

2020年年頭，新冠肺炎爆發，博士生邱廣宇當時就在位於瑞士蘇黎世的聯邦理工學院Institute of Environmental Engineering做研究工作。胡教授指，邱同學在瑞士方面，應該找到了新型冠狀病毒（sars-cov-2）的樣本，並且發現了能夠吸附該病毒的物質，並在舊有的鉛水檢測方法上再作改良，運用同樣原理，可以檢測出水中的新冠病毒含量。

▲ 香港城市大工學院材料科學及工程學系胡志文教授（中）表示，博士生邱廣宇就在瑞士深造期間，改良鉛水檢測實驗，能檢測出水中的新冠肺炎病毒含量，不過距離技術未來商業化還要一段時間。（受訪者提供圖片）

惟胡教授亦指出，該方法目前只能在實驗中完成，而是否能夠商業化，則有多個方面考慮。「其中要看邱同學所在的研究院聯邦理工學院Institute of Environmental Engineering的意願，是否在商業化前申請到相關的項目專利。」他表示，如果能滿足該條件，要在商業化的實驗室中做到樣本測試，就相對簡單。

他建議：「可以與合適的設備生產商合作，為該檢測裝置生產適用的感應器。」他補充，整個商業化的所需時間，就要看申請專利所需的時間，授權的方式，以及與生產商的磋商與合作。「目前城市大學並未參與該技術的商業化計劃，如果該研究院邀請，亦會考慮，但要真正商業化，第一步必須要設立產品原型，及後亦有不少知識產權方面的細節要斟酌。」

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記者：李彥煒