【銀娛業績】銀娛去年EBITDA虧損10億不派息　主席呂志和﹕目標下半年派息

▲ 銀娛去年EBITDA虧損10億、不派息 第4季轉虧為盈

銀河娛樂（00027）中午公布業績，去年全年經調整EBITDA虧損10億元，而2019年賺165億元，不過單計第4季，銀娛季度經調整EBITDA 轉賺10億元，按年跌75%，但遠勝第3季的9億元虧損。主席呂志和表示，受新冠疫情影響，董事會決定不派息，但若疫情有所改善，旅客人數增加，目標今年年底考慮派息。

發布業績後，銀娛午後曾跌近2%，全日跌1.1%，下午收報74.1元，成交14.8億。

銀娛路氹第四期簽署126億元工程合約 動工3年內完成，可見【下一頁】

銀娛主席呂志和稱，繼續推進包括路氹第三及四期在內的發展項目，並預料第三期最快可於今年下半年開幕，第四期則已開啟有關工程。他表示，第三期及第四期計畫在未來兩至三年陸續開業。

以2020年全年計，銀娛全年淨收益跌75%至129億元，列帳股東應佔虧損40億元，包括7.46億元非經常性及其他開支。

單計2020年第4季，銀娛季度淨收益51億元，按年下跌 61%，按季上升 229%。銀娛指出，第四季度博彩業務淨贏率偏低，令經調整EBITDA減少約5,900萬港元。若以淨贏率正常化比較業務量，EBITDA第四季度經調整EBITDA為11億元，按年下跌 73%。

經過一年疫情衝擊，銀娛持有現金及流動投資為460億元，淨現金368億元，淨現金一年間減少149億元，整體現金就少83億元。

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編輯：麥德銘

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