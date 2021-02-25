【銀娛業績】銀娛去年EBITDA虧損10億、不派息　第4季轉虧為盈

▲ 銀娛去年EBITDA虧損10億、不派息 第4季轉虧為盈

銀河娛樂 （00027） 公布，去年全年經調整EBITDA虧損10億元，而2019年賺165億元，不派息。不過單計第4季，銀娛季度經調整EBITDA 轉賺10億元，按年跌75%，但遠勝第3季的9億元虧損。

銀娛主席呂志和稱，繼續推進包括路氹第三及四期在內的發展項目，同時亦為度假城翻新、重組及引入新產品，也繼續投入於國際發展，包括同受疫情影響的日本。他續指，期待下半年澳門展開的博彩牌照公眾諮詢。

銀娛路氹第四期簽署126億元工程合約 動工3年內完成，可見【下一頁】

2020年全年計，銀娛全年淨收益跌75%至129億元，列帳股東應佔虧損40億元，包括7.46億元非經常性及其他開支。

單計2020年第4季，銀娛季度淨收益51億元，按年下跌 61%，按季上升 229%。銀娛指出，第四季度博彩業務淨贏率偏低，令經調整EBITDA減少約5,900萬港元。若以淨贏率正常化比較業務量，EBITDA第四季度經調整EBITDA為11億元，按年下跌 73%。

經過一年疫情衝擊，銀娛持有現金及流動投資為460億元，淨現金368億元，淨現金一年間減少149億元，整體現金就少83億元。

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編輯：麥德銘

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