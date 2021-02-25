【HSBC滙豐】滙豐擬斥273億投資亞洲財富管理業務　未來5年增聘5000前線

▲ 滙豐擬斥273億投資亞洲財富管理業務 未來5年增聘5000前線

HSBC滙豐 （00005） 去年加快重組，日前業績會強調將專注拓展亞洲業務，提出未來5年投資35億美元（約273億港元）發展亞洲財富管理業務。滙豐期間會增聘5,000多位前線人員，有信心區內的資產增長可跑贏市場，目標5年內成為亞洲首屈一指的財富管理公司。

滙豐香港去年盈利挫3成 仍貢獻集團超過9成盈利｜【下一頁】

滙豐今日進一步公布35億美元的投資計劃，將主要用作擴充財富管理團隊，增加香港、中國及新加坡的分銷能力；提升整個亞洲的數碼財富管理能力及平台；以及開發新產品。

滙豐：亞洲佔集團財富管理收益六成 冀提升財富業務的收入貢獻

滙豐財富管理及個人銀行業務全球行政總裁馬勵濤 （Nuno Matos）表示，目標於2025年或之前，成為亞洲首屈一指的財富管理公司，憑著新投資，他相信滙豐在亞洲管理的資產增長速度將快過市場平均水平，從而增加財富業務對財富管理及個人銀行業務總收入的貢獻。

集團計劃未來5年內招聘5,000多位前線財富管理專才，包括客戶關係經理、投資顧問和專家等，為香港、新加坡和中國內地的卓越理財、尚玉及私人銀行的富裕、高淨值及超高淨值客戶提供更強大支援。

計劃未來5年在中國10個城市開展私人銀行業務

當中包括計劃聘請多達3,000位財富規劃顧問，拓展集團在中國新推出的流動財富規劃服務。該項目2020年中推出，旨在接觸身處分行網絡以外的新客戶。迄今為止，滙豐在上海、杭州、廣州和深圳共有200多位新財富規劃顧問。

香港方面，滙豐表示已穩居財富管理機構的榜首，保險業務亦位列第二位，未來將繼續在港進行大規模投資。把握機遇協助區內的富裕和高淨值客戶透過大灣區嶄新的理財通計劃，從而獲得更多種類的財富管理方案，令投資更趨多元化。

滙豐財富管理及個人銀行亞太區主管欣格雷（Greg Hingston）指，未來五年，我們計劃將中國內地的私人銀行業務擴展至10個城市，並且將中國內地和新加坡的尚玉客戶數量增加一倍以上。

截至去年底止，滙豐合共1.6萬億美元的財富結餘中，近一半來自亞洲，相當於集團財富管理收益的65%。

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記者：趙穎妍