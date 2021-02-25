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富士施樂夥香港寬頻企業方案合作　擴展中小企市場

商業 12:51 2021/02/25

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為協助香港中小企在新經濟下提升競爭力，富士施樂（香港）與香港寬頻企業方案宣布成為策略合作夥伴，利用雙方的專業技術優勢，結合高級印刷系統和創新文件管理方案，配對全面技術支援服務，促進中小企的業務增長、生產效率及創新發展。

【派錢】財爺分期派電子消費券　寵物藥妝：冀主力投放支援實體店

香港寬頻企業方案與富士施樂（香港）將聯手為中小企業客戶帶來合適的辦公室文件管理、印刷及技術支援方案，當中由安裝、維修以及日常維護均可讓客戶享受富士施樂（香港）打印產品的品質，更讓客戶可以獲得更多的專業技術支援伸延服務，減省營運成本同時達到更大效益。

香港寬頻持股管理人兼行政總裁企業方案及JOS集團楊德華指，現時香港寬頻向超過10萬家企業，即香港一半營業中的公司提供企業方案服務，而且不斷擴展。集團將為中小企業提供行業頂尖的技術方案和支援服務，銳意透過數碼化、遙距操作模式，以及最合適的技術方案，為企業提升營運效益。

【財政預算案2021】派發5000元電子消費券　商會料有助支援旅遊和零售業

【財政預算案2021】財政預算案擴大對中小企支援　中小企如何增現金流及拓展市場？

責任編輯：蘇穎琪

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