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超低息環境令亞洲（除日本）派息股更具吸引力

宏觀解讀 11:52 2021/02/25

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2021年可説是充滿希望的一年。充滿希望並不因為所有的資產已表現良好，而是因為隨著疫苗的注射日漸普及，疫情的感染個案將慢慢地得到控制，令社會活動回復常態，經濟復甦在望使得資產升幅變得更加堅實。借鑑中國的經濟表現、亞洲（除日本）各國的措施和之間的經貿合作，預見「復甦」這個主題更靠近，使亞洲（除日本）的派息股更有底氣。

首先，亞洲（除日本）的公司派息可持續。近期的公司業績陸續公佈，價值型股和派息股的吸引力也日增，股息收入相信是不少「穩陣派」投資者在投資組合中重要一環。隨著亞洲（除日本）的公司的營運環境和資產負債表日益改善，再加上亞洲公司更注重股東回報，這些公司的長期派息有望持續。

其次，低息環境增加派息股相對的吸引力。即使是亞洲的主要國家或地區，寬鬆貨幣政策導致普遍的儲蓄息率並不高。相反，有部分亞洲板塊行業過去都有穩定而有較高的派息記錄，例如派息比率超過三成的中國大型銀行、香港和新加坡房地產信托等。利用派息股增加投資組合穩定的收入，同時更有機會因股價上升而錄得額外投資收益。

在經濟復甦以及公司盈利變得穩定的展望下，公司派息或恢復派息的意願及能力將會增加，令派息股對身置於超低利率環境的投資者更具吸引力。

撰文 : 星展香港投資總監辦公室(北亞區) 

欄名 : 星級展望

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