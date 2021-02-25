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【股票印花稅】冠軍分析師張憶東：加稅不改港股牛市　亂炒垃圾股付代價、提3大核心資產

股市 11:43 2021/02/25

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【股票印花稅】冠軍分析師張憶東：加稅不改港股牛市　亂炒垃圾股付代價、提3大核心資產

港府擬8月提高股票印花稅率3成至0.13%，冠軍分析師、興業證券全球首席策略師張憶東發表報告，沒有增加股票印花稅，港股都有震盪調查壓力。張憶東認為，加印花稅震盪不改港股牛市，本次調整的指數空間不會太大，但小型股炒作會付出代價，投資者趁機佈局高性價比優質資產。

張憶東指出，美國長期利率過快上行、港股年初以來由資金驅動和盛行炒作概念股，兩者都令港股有調整壓力，加稅超出預期令調整加快。

他特別指出「亂炒垃圾股付代價」，分析1月恒生綜合指數換手率達10.4%，為2015年港股大時代以來最高，小型股換手率明顯高於大型股、中型股，而目前不少優質股仍處於估值窪地。

恆生能源、金融、地產建築業等行業 PB 不到 1 倍。 短期，提高交易印花稅稅率會降低交易熱情，換手率下降，擊鼓傳花的題材股炒作可能會面臨大跌。

張憶東：2月份應趁震盪上車 港股牛市趨勢仍在，可見【下一頁】

重看張憶東2月十大精選股

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張憶東重申港股去年9月起的牛市核心邏輯無變，包括：（1）復甦驅動「舊經濟」價值重估+中國「新經濟」的高成長阿爾法（Alpha，絕對回報）、（2）美聯儲繼續擴表、弱美元趨勢延續，有利海外資金配置中國資產、（3）港股和A股齊受益於中國社會財富配置權益資產的大時代。 

張憶東提出3類重點資產策略：

  • 大宗周期股：復甦或通脹初期，能源及工業金屬及相關週期股的表現更強。與歐美需求相關的原油、化工、銅等相關產業鏈上市公司盈利反彈有望超預期。中國基建和房地產投資的大宗周期行業相比較而言業績彈性不足。
  • 金融、地產等深度價值型核心資產：年報、今年首季業績改善可成催化劑
  • 互聯網、消費、先進製造業等成長領域的核心資產：今年的機會由估值跌出來和業績長出來的，上半年將受到海外利率上升、通脹上升的影響而不利於這些高估值板塊，需要精選業績超預期、動態估值合理。

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編輯：麥德銘

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