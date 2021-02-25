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今日推介港交所 | 長和、中電、昆侖能源、中海油、信義光能最新部署（立即觀看）

股市 13:20 2021/02/25

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恒生指數中午收報30356點，升638點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介香港交易所 （00388） ，另亦會分析長和 （00001） 、中電控股 （00002） 、昆侖能源 （00135） 、中國海洋石油 （00883） 及信義光能 （00968） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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