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【港股追蹤】百威亞太去年盈利大跌逾4成 績後股價急挫近5%

股樓投資 12:29 2021/02/25

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百威亞太（01876）公布去年業績，期內百威亞太股權持有人應佔溢利為5.14億元，按年跌42.8%；股權持有人應佔正常化溢利為5.57億美元，按年減少近44%。每股盈利為3.89美分，末期息由2.63美分增至2.83美分。百威亞太績後跌4.4%%，報26元，成交1.7億元。

【恒指季檢】恒指周五公布本年首次季檢結果 6大染藍熱門逐個捉  詳情請看[下一頁]

去年，集團收入下跌12.4%，每百升收入下跌0.3%。單計第四季，收入下跌1.6%，每百升收入上升1.1%。去年總銷量減少12.1%。單計第四季，銷量減少2.6%，因內地的增長遭韓國及印度受新冠肺炎疫情的持續影響所抵銷。

於內地，在銷量下降10%及每百升收入下降1.1%的影響下，收入下跌11%。盡管今年的農曆新年來得較遲而導致渠道存貨減少，第四季仍錄得銷量增長0.9%。去年2月至4月因疫情對餐飲渠道的影響而失去大量市場份額，但其後集團透過有效的商業行動及資源分配持續增加市場份額。尤其是第四季，估計市場份額增長140個基點，銷量增長0.9%。因此去年在內地損失的市場份額大幅減少至55個基點。

【大行點睇】港府計劃發放5000元電子消費券 富瑞料有助零售業復甦 5隻零售股將受惠  詳情請看[下一頁]

集團表示今年內地銷量符合預期，因在沿海地區有更高端的組合，故品牌組合亦表現穩健。韓國方面因確診個案有下降趨勢，加上在2月放寬社交距離限制，因此較2020年12月，對整體經濟及行業復甦持謹慎樂觀的態度。

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撰文 : 趙家盈

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