【內房股】內地供地大改革擬推「集中供地」 內房股飆升 潤地升逾10%冠藍籌

▲ 內房股普遍造好。

內地房地產市場供地節奏擬大調整。網傳內地今年將推行住宅用地「集中供地」模式，全國22個重要城市土地招拍掛活動一年最多進行三次，據指，青島市、天津及鄭州已發出相關通知。市場預期供地新規能降低地價及減少競爭，消息刺激內房股急升，多隻股份升幅逾一成以上，其中，合景泰富 （01813） 升逾24%，報12.68元。

華潤置地 （01109） 升逾11%，報36.75元，碧桂園 （02007） 及中海外 （00688） 均升逾7%，為表現最好藍籌。另外，新城發展 （01030） 升逾15%，寶龍地產 （01238） 升14%。

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內媒報道，內地周二（23日）召開「全國2021年住宅用地供應分類調控工作視頻培訓會議」，自然資源部開發利用司開發利用司副司長莫曉輝對2021年住宅用地供應分類調控工作進行了安排部署。據內媒取得的內部文件顯示，自然資源部要求各地要主動採取有效措施引導住宅用地市場理性競爭。住宅用地出讓方案應當包括溢價率、競價輪次和最高限價穩控預案。重點城市要合理安排招拍掛出讓住宅用地的時序，實行「兩集中」同步公開出讓。

所謂「兩集中」，即集中發佈出讓公告、集中組織出讓活動。按照要求，原則上發佈出讓公告全年不得了超過3次，時間間隔和地塊數量要相對均衡。值得留意是，新規落實的重點城市數目尚未得到證實。

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此外，在供地計劃編制方面，自然資源部要求，要根據各地區房地產市場實際情況，合理確定供地規模，2021年住宅用地公告供應量不得低於近五年（2016年到2020年）平均完成交易量。 同時，大城市要求單列租賃住房用地供應計劃佔比一般不低於10%，其中，常住人口增長快、租賃住房用地缺口大的城市要進一步提高比例。

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記者：謝卓榮、袁諾曦

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