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迫科企向傳媒付費法案獲通過 澳洲成功開創先河

環球社會熱點 11:59 2021/02/25

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澳洲規定科企就平台的新聞內容向澳洲新聞機構付費的法案，當地時間周四（24日）獲澳洲國會通過，是全球首個這樣性質的科企規管法案。法案為要求大型科企就新聞內容付費樹立先例，多個國家亦正考慮跟隨澳洲做法。

澳洲迫科企向傳媒付費 Microsoft力倡在歐洲照辦煮碗 【下一頁】

法案順利在澳洲國會通過，澳洲財長弗呂登貝格（Josh Frydenberg）及澳洲通訊部長弗萊徹（Paul Fletcher）發表聯合聲明指，法案將確保新聞媒體企業能為其產生的內容獲得合理報酬，從而有助維持澳洲的公共新聞事業利益。

聲明續指，澳洲政府亦樂於看到Google及Facebook與當地的新聞媒體達成商業協議方面取得了進展。而財政部將於該法案生效後的1年內進行檢視。

澳洲政府早前與Facebook談判並作出讓步，修訂最後議案並遞交國會審議。澳洲政府同意設立為期兩個月的調解期，允許科企平台和媒體在進入最後仲裁階段之前進行交易。另外，澳洲政府也將在作出最終決定之前，給予科企平台為期一個月的通知期。

Facebook突然縮沙 正式撤回轉載澳洲新聞禁令 【下一頁】

澳洲是全球首個立法規管科企必須向當地新聞出版商付費的國家，為其他國家立法監管科企樹立先例，加拿大及英國也正考慮參考澳洲模式採取行動。

責任編輯：郭麗明

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