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以色列奇招鼓勵打疫苗 立法准分享未接種者資料

環球社會熱點 11:40 2021/02/25

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以色列新冠疫苗接種速度冠絕全球，至今接種率已經近半。以色列國會周三（24日）通過新例，允許以色列政府和其他機構，共享未接種新冠疫苗者的身份資料，以鼓勵更多人打疫苗。以色列接種新冠疫苗計劃是自願性質，但此例或多或少為拒接種者造成壓力，並引侵犯私隱憂慮。

法案在國會以30票贊成，13票反對獲通過，多個政府部門，獲授權取得未接種疫苗市民的姓名、地址和電話號碼等個人資料。

國會聲明強調，政策目的在於令這些機構能夠接觸個別民眾，以鼓勵他們接種疫苗，資料不得作其他用途。法例屬臨時性則，有效期為3個月，或至疫情結束。

以色列逐步放寬防疫措施 獲通行證者可進出公共場所 【下一頁】

工黨領袖米哈（Merav Michaeli）批評措施侵犯公民的醫療訊息私隱。惟執政利庫德集團議員Haim Katz反問，私隱是否真的比生命更重要。

以色列極度重視疫苗注射，接種速度非常快，900萬人口中近3分之1已經完成接種兩劑輝瑞疫苗。隨著接種比例的增加，該國開始放寬封鎖措施，包括重開健身室等設施，但只容許已接種疫苗的市民進入。此舉亦引發民眾對選擇不接種疫苗人士，或受到不平等對待的擔憂。

責任編輯：李俊儀

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